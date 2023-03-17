Отставной британский военный Глен Грант заявил о слабости Североатлантического альянса в Чёрном море.

17 марта журналисты телеканала NBC опубликовали интервью с экс-офицером вооружённых сил Великобритании Гленом Грантом, в рамках которого военный публично заявил, что блок НАТО крайне уязвим на восточном фланге организации, в частности, являясь слабозащищённым от угроз, способных исходить с территории Чёрного моря.

Грант отметил, что Румыния и Болгария, формально являющиеся членами Североатлантического альянса и имеющие выход к Чёрному морю, в действительности являются слабыми государствами с военной точки зрения и не могут купировать угрозы, которые несёт в себе присутствие российского флота в черноморской акватории.

Представители издания NBC подчёркивают, что НАТО существенно уменьшило своё присутствие в Чёрном море в 2014 году из-за того, что крымский полуостров стал частью Российской Федерации, хотя ранее страны блока и США в частности вложили много средств в поддержание своего влияния в данном регионе.

Накануне стало известно, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море после того, как к нему приблизился российский истребитель Су-27. При этом сообщается, что дрон США совершал несанкционированный разведывательный полёт возле границ Крыма.

Бывший президент России Дмитрий Медведев подверг жёсткой критике поведение оператора американского БПЛА, подчеркнув, что военная техника Соединённых Штатов не должна приближаться к территориям, которые являются пограничными с зоной проведения специальной военной операции.