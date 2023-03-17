Захарова: Кулеба запугивает страны, не желающие поддерживать Украину

Мария Захарова обвинила Дмитрия Кулебу в попытках запугать государства, отказывающиеся поддерживать Киев на фоне российской спецоперации.

В пятницу, 17 марта, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который публично заявил, что отношение администрации Киева к другим странам после завершения спецоперации будет зависеть от того, помогали ли они Украине.

По мнению Захаровой, Кулеба откровенно пытается использовать тактику устрашения, заставляя лидеров коллективного Запада оказывать помощь Киеву, однако такая методика не является эффективной для склонения западных политических режимов к предоставлению финансовых и военных пакетов помощи украинскому государству.

При этом Мария Захарова отметила, что на сайте Министерства иностранных дел Украины недавно было размещено объявление, в котором Дмитрий Кулеба сообщил о поиске новых сотрудников в МИД, способных представлять администрацию Кеива за границей.

Захарова уверена, что украинские граждане и зарубежные партнёры Украины давно сделали выводы о возможной судьбе данной страны, ввиду чего не желают представлять Киев за рубежом в качестве дипломатических сотрудников. Мария Захарова отметила, что подобное обстоятельство слабо коррелирует с попыткой Кулебы напугать Запад.

Также Захарова подчеркнула, что даже начисление заработной платы в иностранных валютах не способствует поиску новых кандидатов на должность послов Украины в других государствах, поскольку большинство людей не хотят представлять Киев на официальном уровне.