WP: США превратились в «стареющую империю» из-за слабой дипломатии

Новостное агентство The Washington Post раскритиковало текущую внешнюю политику США из-за неспособности выстраивать отношения с недружественными государствами.

17 марта колумнист газеты Washington Post Фарид Закария опубликовал новую колонку, в рамках которой заявил, что правительство Соединённых Штатов эпохи Джозефа Байдена превратило страну в "стареющую империю", которая не в состоянии налаживать отношения со странами, считающимися недружественными по версии Белого дома.

Закария уверен, что ранее США могли осуществлять грамотное внешнеполитическое развитие, взаимодействуя со странами в своих собственных интересах вопреки своим симпатиями или неприязням, однако сейчас американское государство утратило рациональный подход к управлению дипломатическими процессами.

Аналитик Washington Post напомнил, что в настоящий момент американские власти практически полностью лишены контактов в Китаем, Ираном, Россией, Кубой, Сирией, Венесуэлой, Мьянмой, КНДР и другими государствами, поддерживать связь с которыми жизненно важно для Соединённых Штатов.

При этом Фарид Закария утверждает, что администрация Вашингтона смогла бы соперничать с любой из этих стран по отдельности, систематически отказываясь от переговоров, но такая совокупность недружественных государств является угрожающей для США в условиях отсутствия грамотно выстроенной дипломатии.

По мнению Закарии, всему виной наличие теневых элит в американском государстве, которые управляют политическими процессами посредством своего влияния на экономику страны. Публицист отметил, что эти элиты не имеют представления о том, как именно государству следует себя вести на внешнеполитической арене.