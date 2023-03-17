Принцесса Уэльская отдает первый салют в качестве нового полковника Ирландской гвардии

Она начала празднование ирландского праздника с посещения казарм Монс в Олдершоте вместе с принцем Уэльским, где они отметили неофициальную передачу ей звания нового полковника.

В своей заключительной речи перед гвардейцами Виллайм сказал, что ему "невероятно грустно", что его время в качестве их полковника подошло к концу, но сказал, что его жена будет "преданной" и "невероятно лояльной" заменой.

"Носить этот титул было одной из величайших почестей в моей жизни; я горжусь всем, что он символизирует, так же, как я безмерно горжусь каждым из вас ", – сказал он.