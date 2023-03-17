Глава Генассамблеи ООН пообещал встречаться с Путиным и не обращать внимания на ордер на его арест
2023-03-17 21:01
Глава Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши не собирается отказываться от встреч с Владимиром Путиным после выдачи МУС ордера на его арест.
По словам официального представителя Короши Полины Кубиак, выдача ордера гаагским Международным уголовным судом не отменяет членства России в ГА ООН.
Она подчеркнула, что эта ситуация изменится только в том случае, если Совбез и Генассамблея ООН примут новые формы.
Кубиак уточнила, что Короши будет встречаться разговаривать с Путиным, если на то будет желание самого российского президента.
Тем временем прокурор МУС Карим Хан заявил, что суд будет пытаться сотрудничать с Россией по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина