Глава Генассамблеи ООН пообещал встречаться с Путиным и не обращать внимания на ордер на его арест

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши не собирается отказываться от встреч с Владимиром Путиным после выдачи МУС ордера на его арест.

По словам официального представителя Короши Полины Кубиак, выдача ордера гаагским Международным уголовным судом не отменяет членства России в ГА ООН.

Она подчеркнула, что эта ситуация изменится только в том случае, если Совбез и Генассамблея ООН примут новые формы.

Кубиак уточнила, что Короши будет встречаться разговаривать с Путиным, если на то будет желание самого российского президента.

Тем временем прокурор МУС Карим Хан заявил, что суд будет пытаться сотрудничать с Россией по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.