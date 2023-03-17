Французы предупредили правительство о предстоящем народном восстании из-за пенсионной реформы

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, которая была принята правительством без голосования в парламенте.

За два месяца состоялось уже восемь протестных акций. Их участники утверждают, что не собираются сдаваться и будут продолжать выходить на улицы.

Протестующих возмущают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и принятие закона в обход парламента, в котором у президента Эммануэля Макрона нет необходимого большинства.

Участники митингов удивлены, что правительство намерено в следующем году увеличить оборонный бюджет с 295 млрд евро до 400 млрд евро, но не может найти деньги на пенсии.

Протесты продолжаются в разных районах Франции, люди заговорили о народном восстании. Профсоюзы назначили всеобщую мобилизацию на 23 марта.