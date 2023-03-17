Bloomberg: британцы не смогут поехать летом в отпуск из-за забастовки паспортистов
2023-03-17 23:14
Агентство Bloomberg сообщает, что в Великобритании пройдет забастовка паспортистов, которая продлится пять дней.
Проблема заключается в том, что в ближайшие месяц большинство жителей страны займутся оформлением паспортов, чтобы поехать летом в отпуск.
Нагрузка на паспортистов в этот период и без того бывает значительной, а в связи с забастовкой сроки получения паспортов существенно увеличатся.
Сообщается, что паспортисты намерены бастовать из-за повышения зарплаты всего на 2%, которое им предложили власти.
По сведения профсоюза Общественных и коммерческих услуг, с 3 апреля все паспортные столы в Великобритании, за исключением конторы в Белфасте, временно прекратят работу.
Опубликовано: Светлана Репина