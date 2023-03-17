Росавиация: рейсы из России летом будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

Росавиация опубликовала официальный комментарий по поводу обслуживания авиарейсов из России в турецких аэропортах.

По информации ведомства, в летний период турецкая сторона будет обслуживать самолеты из России в плановом режиме.

Там уточнили, что наземное обслуживание будет осуществляться в соответствии с действующими коммерческими договоренностями.

В Росавиации также подчеркнули, что власти Турции и России держат на постоянном контроле вопрос выполнения полетов турецкими и российскими авиаперевозчиками.

На днях в Анкаре состоялась встреча заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина и руководителя ведомства гражданской авиации Турции Кемаля Юксека, на которой обсуждались вопросы технического обслуживания и заправки самолетов.