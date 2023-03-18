Le Figaro: на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн мусора из-за забастовки коммунальщиков
2023-03-18 01:27
Французское издание Le Figaro сообщает, что на улицах Парижа скопилось более 10 тыс. тонн мусора.
Это произошло из-за забастовки, в которой участвуют уборщики мусора. Сейчас отходы просто разбросаны по тротуарам.
Ранее сообщалось, что по всей Франции продолжаются протесты против принятия закона о пенсионной реформе.
Накануне в Париже произошли стычки протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ и водометы.
В ответ участники протестов начали поджигать машины, а также мусор, скопившийся на улицах в большом количестве.
Опубликовано: Светлана Репина