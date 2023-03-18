Ушаков: во время визита Си Цзиньпина в Москву не запланировано никаких «протокольных штучек»

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о том, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит Большую кольцевую линию московского метро во время визита в РФ.

Ушаков отметил, что программа пребывания высокопоставленного китайского гостя в Москве не предусматривает никаких «протокольных штучек».

По его словам, основной целью этого государственного визита станет проведение переговоров, поездка носит исключительно деловой характер.

Ранее Владимир Путин заявил, что хотел бы показать Си Цзиньпину Большую кольцевую линию метро.

Ушаков отметил, что кто-то из китайской делегации, возможно, спустится в подземку, чтобы посмотреть на БКЛ.