Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходима гибкая позиция в отношении дружественных компаний из недружественных стран.

Он отметил, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально, с учетом интересов Российской Федерации.

Песком напомнил, что во время встречи с представителями бизнеса Владимир путин говорил о наличии дружественных компаний в недружественных странах.

Такие организации заинтересованы в продолжении своей деятельности в России, несмотря на все ограничения.

Песков подчеркнул, что в подобных случаях нужно внимательно рассматривать все обстоятельства и проявлять гибкость.