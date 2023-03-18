Песков призвал обратить внимание на дружественные компании из недружественных стран
2023-03-18 02:52
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходима гибкая позиция в отношении дружественных компаний из недружественных стран.
Он отметил, что к каждому случаю нужно подходить индивидуально, с учетом интересов Российской Федерации.
Песком напомнил, что во время встречи с представителями бизнеса Владимир путин говорил о наличии дружественных компаний в недружественных странах.
Такие организации заинтересованы в продолжении своей деятельности в России, несмотря на все ограничения.
Песков подчеркнул, что в подобных случаях нужно внимательно рассматривать все обстоятельства и проявлять гибкость.
Опубликовано: Светлана Репина