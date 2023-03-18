Инвестиции в недвижимость: плюсы и минусы

Квартиры в аренду считаются неплохим активом и могут приносить пассивный доход, но есть нюансы.

Инвестиции в недвижимость - одни из самых распространенных. Как правило, основные цели таких вложений - получить пассивный доход от сдачи в аренду или потом перепродать по более выгодной цене.

Как и в любых сделках, здесь могут быть свои подводные камни, утверждает автор канала Солид Брокер на платформе Дзен. Но также он отмечает и ряд плюсов.

Какие плюсы гарантирует такая покупка? Кроме стабильного дохода от сдачи в аренду, это - защита от инфляции, рост стоимости жилья, возможность получить доходы при перепродаже.

Что касается минусов, то главный из них - высокий порог входа (то есть стоимость покупки), долгая окупаемость, расходы на обслуживание (плата за коммуналку, ремонт и т.д.), длительный цикл сделки и пониженная ликвидность (сделки по продаже квартир длятся от 2 недель).

Некоторые эксперты в области недвижимости прогнозируют снижение цен в ближайшей перспективе. И советуют, прежде чем вложить свои активы в квартиры или другую недвижимость, заручиться советом и поддержкой профессионалов.