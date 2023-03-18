Франция в шоке: на берег Атлантики выброшено более девятисот мертвых дельфинов

У большинства обнаружены травмы, характерные для попадания в рыболовные сети или другие рыболовные снасти. Есть также травмы от лодочных двигателей.

По меньшей мере 910 дельфинов выброшены на атлантическое побережье Франции с начала зимы. Такое заявление сделал океанографический институт страны.

Лишь за последнюю неделю свыше 400 морских млекопитающих были обнаружены выброшенными на берег, что стало беспрецедентным количеством, говорится в отчете обсерватории Пелагис, базирующейся в западном городе Ла-Рошель.

В нем также уточняется, что цифры пока еще предварительные. Раннее обследование дельфинов показало, что некоторые из них к моменту выброса на сушу были мертвы нескольких дней, другие - несколько недель.

У большинства обнаружены травмы, характерные для попадания в рыболовные сети или другие рыболовные снасти. Есть также травмы от лодочных двигателей.

Большинство животных погибли в феврале и марте, когда дельфины обычно перемещаются ближе к побережью в поисках пищи и с большей вероятностью вступают в контакт с рыбопромысловыми операциями.

Некоторые НПО и ученые призвали к временному прекращению промысла в эти месяцы, однако правительство вместо этого выбрало иные решения. В частности, взят курс на смягчающие воздействие промышленного рыболовства на дельфинов - бортовые камеры или репелленты.

В феврале комиссар Государственного совета, высшей инстанции Франции в правительственных вопросах, выступил за временный запрет в некоторых местах на определенные виды рыболовства, которые, как считается, являются причиной многих смертей дельфинов.

Официальное решение Совета ожидается в ближайшее время, после того как несколько ассоциаций по охране окружающей среды подали юридическую жалобу на правительство.