Илон Маск заявил об испытании ракеты, которая полетит к Марсу

Предполагается, что орбитальный запуск Starship станет большим скачком вперед для человечества. Он сможет доставлять астронавтов и грузы на Луну и Марс.

Илон Маск стал еще ближе к своей мечте завоевать Красную планету.

Миллиардер заявил, что его компания почти готова к первому орбитальному испытательному полету Starship - ракеты, с помощью которой Маск хочет покорить Марс.

Он пообещал, что это увидят многие.

Человечество достигнет Марса при вашей жизни, - заявил технический магнат в июле прошлого года.

Слишком амбициозный, безумный, нереалистичный: такова реакция общественности на проект миллиардера. Но гендиректор Tesla, технический магнат продолжает отстаивать свою цель, заверяя, что она реальна.

По его словам, его аэрокосмическая компания SpaceX практически готова к первому полету массивной ракеты Starship.

SpaceX будет готова запустить Starship через несколько недель, - заявил Маск

И добавил, что точные сроки запуска зависят от утверждения лицензии Федеральным управлением гражданской авиации. Маск не сомневается, что SpaceX получит это разрешение.

Предполагаю, что это займет несколько недель, и первая попытка запуска состоится к концу апреля, - уточнил миллиардер.

Предполагается, что орбитальный запуск Starship станет большим скачком вперед для человечества. Звездолет, который после старта станет самой мощной когда-либо запущенной ракетой, однажды доставит астронавтов и припасы на Луну и, возможно, на Марс.

Первый запуск обещает стать захватывающим зрелищем. Всего через три минуты после начала испытательного полета звездолет отделится от сверхтяжелого корабля для выполнения миссии, которая, как ожидается, продлится около 90 минут.

Успешное тестирование космического аппарата проложит путь для НАСА к использованию модифицированной версии космического корабля Starship для высадки первой женщины и первого цветного человека на поверхность Луны. Эта миссия запланирована на 2025 год.

Транспортное средство также позволит доставлять на Луну тяжелые грузы и построить таким образом предполагаемую лунную базу НАСА. Первую миссию астронавтов на Марс НАСА планирует в конце 2030-х годов.