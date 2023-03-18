МИД РФ: предложенная Зеленским «формула мира» отношения к миру не имеет

В МИД России подвергли критики "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским для урегулирования российско-украинского конфликта.

Днём 18 марта Министерство иностранных дел России опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого ведомство раскритиковало мирную инициативу Владимира Зеленского по завершению российской спецоперации. Данное предложение получило название "формула мира", однако в российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что инициатива Зеленского с мирным урегулированием никак не связана.

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что предлагаемая Владимиром Зеленским "формула мира" представляет собой список требований, которые администрация Кеива навязывает властям РФ в одностороннем порядке. При этом выполнение этих требований не будет гарантией наступления мира в регионе, уверена Захарова.

По мнению Марии Захаровой, правительство России могло бы рассмотреть любые инициативы действующей в Украине власти, если бы она не была полностью подконтрольна американскому истеблишменту, в руках которого администрация Киева является лишь инструментом для нанесения максимального ущерба Российской Федерации.

Также Захарова напомнила, что в рамках "формулы мира" Зеленский предлагает России вывести свои Вооружённые силы с территорий Крымского полуострова, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, что является неприемлемым для Москвы.

Кроме того, Мария Захарова подчеркнула, что правительство Владимира Зеленского требует от руководства России выплат репараций в пользу Украины и привлечение к "ответственности" всех виновных в начале спецоперации.