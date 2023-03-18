Житель Австралии Дханкхар опаивал наркотиками юных жертв и снимал свои надругательства над девушками на видео

Представитель индийской общины Сиднея ставку делал на двадцатилетних кореянок, заманивая их под видом предложения работы.

Мужчину из индийской общины Сиднея судят в Австралии по 13 пунктам обвинения в изнасиловании.

Бывший президент организации индийской диаспоры Балеш Дханкхар обвиняется в изнасиловании пяти женщин. Все они кореянки в возрасте около 20 лет.

По словам пострадавших, Дханкхар заманивал их под предлогом предложения работы, накачивал наркотиками и насиловал в своей квартире. Эти преступления совершены в январе-октябре 2018 года.

Сообщается, что Дханкхар разместил объявление о работе переводчика с корейского на английский на сайте объявлений Gumtree, чтобы заманить женщин в бар отеля Hilton в Сиднее, который расположен рядом с его квартирой.

Мужчина подсыпал им в напитки снотворное либо психотропные препараты. И, совершая с жертвами половой акт, снимал процесс на мобильный телефон или будильник со скрытой камерой.

Одна из кореянок вспоминает, что после выпитого вина у нее закружилась голова, и она пошла в ванную, чтобы сообщить подруге о своем местонахождении.

Я чувствую себя опьяненной, но это немного другой вид опьянения, - написала жертва в своем сообщении. Я беспокоюсь. Он продолжает попытки поцеловать меня…

Другая жертва рассказала, что Дханкхар угостил ее мороженым и бокалом вина в своей квартире в сентябре 2018 года. Все, что она могла вспомнить, это обертку от презерватива. Девушка почувствовала головокружение и испытала боль.

Два дня спустя пострадавшая обратилась в больницу и сообщила о случившемся в полицию.

По данным прокуратуры, женщина была показана в двух видеороликах, где не реагировала и издавала “страдальческие звуки”, пока Дханкхар занимался с ней сексом.

Во время обыска следователи обнаружили жесткий диск, содержащий 47 видеозаписей подобного плана.

В большинстве роликов партнерши были без сознания. Но в некоторых показаны женщины, которые, вероятно, дали согласие на акт, но не знали о съемках.

Показанные на суде съемки обвиняемого выдержать смогли не все представители суда присяжных, и покинули зал. Кроме видео, доказательством вины Дханкхара стали обнаруженные в постельных принадлежностях ДНК, а также электронные таблицы с именами женщин.

В период совершения преступлений Дханкхар был "ведущим консультантом по визуализации данных" в Sydney Trains. После того, как его освободили под залог, на работу его наняли ABC и Pfizer.