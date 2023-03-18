Путин подписал указ об уголовном наказании за фейки о любых участниках СВО

Владимир Путин подписал президентский указ об уголовной ответственности за дискредитации лиц, участвующих в спецоперации.

Вечером 18 марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России вводится административная и уголовная ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции на территории Украины и освобождённых регионов, ставших частью РФ 30 сентября 2023 года по итогам референдумов.

В тексе подписанного Путиным указа утверждается, что максимальное наказание за публичную дискредитацию участников СВО увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы в исправительных учреждениях.

Кроме того, уголовный кодекс России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет за осознанное распространение недостоверной и заведомо ложной информацию о воинских формирования вооружённых сил России и добровольцев, участвующих в спецоперации.

Характерно, что ранее основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин адресов письму спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, попросив его поспособствовать введению уголовной ответственности за дискредитацию российских добровольцев-штурмовиков из числа Wagner Group.

При этом Пригожин утверждает, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" превратилось в полноценную частую армию, которая способна воевать во благо интересов государства, а в будущем данное подразделение будет наделено собственной идеологией, основанной на поддержании справедливости в мире.