Мексиканский ученый Мехия предупредил: апноэ провоцирует у детей гиперактивность и плохую успеваемость

Среди факторов риска большие миндалины и аденоиды, маленькая челюсть, ожирение, дыхание через рот.

Апноэ во сне страдают около 5 процентов детского населения Мексики. Эта болезнь вызывает у детей гиперактивное поведение и плохую успеваемость в школе. Об этом заявил основатель Мексиканской академии стоматологической медицины сна Хуан Мануэль Кортес Мехия.

По оценкам, в Мексике примерно до 5 процентов детского населения страдает этим расстройством, - подчеркнул Кортес Мехиа.

Эксперт подчеркнул, что апноэ во сне - это заболевание, характеризующееся остановками дыхания, что вызывает частые “микродепертуары” в ночное время и снижение уровня кислорода в крови.

Это вызывает когнитивные проблемы - такие, как низкая успеваемость, отсутствие роста, раздражительность. И у них будет поведение, немного отличающееся от нормы, - отметил ученый.

Специалист подчеркнул, что преддверием этой проблемы является храп. Потому крайне важно выявлять детей, которые храпят, спят с открытым ртом или имеют дыхательные паузы, чтобы своевременно диагностировать заболевание и остановить прогрессирование болезни.

Среди факторов риска также - большие миндалины и аденоиды, маленькая челюсть, нарушения черепно-лицевого развития, большой язык, ожирение и дыхание через рот.

Кортес Мехиа объяснил, что апноэ во сне в дополнение к нейрокогнитивным нарушениям может вызвать ночное недержание мочи. Болезнь требует медицинского и психолого-педагогического обследования, миофункциональной и когнитивно-поведенческой терапии.

Лечение этого заболевания в раннем возрасте может не только улучшить качество жизни детей и их семей, но и предотвратить развитие других проблем во взрослом возрасте.