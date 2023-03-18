Госар: случай с дроном США MQ-9 в Чёрном море приведёт к эскалации с РФ

Конгрессмен Пола Госар предупредил о риске эскалации в американо-российских отношениях.

В субботу вечером, 18 марта, конгрессмен Соединённых Штатов от партии республиканцев Пола Госар опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где сообщил, что считает опасным недавний инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море недалеко от Крыма.

По мнению Госара, администрация Джозефа Байдена откровенно дразнит правительство России, направляя свои беспилотные летательные аппараты в воздушную акваторию черноморского региона рядом с крымским полуостровом, который граничит с зоной проведения специальной военной операции.

Пола Госар уверен, что подобные поступки американского правительства могут спровоцировать новый виток эскалации в отношениях между руководителями Вашингтона и Москвы влоть до начала Третьей мировой войны с участием в ней России и США. Политик отметил, что он намерен прикладывать максимум усилий для предотвращения такого развития событий.

Вечером 14 марта стало известно, что БПЛА ВВС Соединённых Штатов MQ-9 Reaper упал в Чёрное море недалеко от Севастополя после того, как рядом с ним пролетел поднятый на перехват российский истребитель Су-27. Позднее Пентагон обнародовал видеозапись, на которой показано, как самолёт ВКС РФ пролетает прямо над американским дроном, сбрасывая на него топливо.

В Министерстве обороны России отметили, что отечественный истребитель не задействовал бортовое оружие для перехвата беспилотника США. Также глава ведомства Сергей Шойгу представил к госнаграде пилотов российского Су-27.