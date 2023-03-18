Захарова опровергла слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней

Мария Захарова утверждает, что зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН продлена лишь на 60 дней.

Вечером 18 марта турецкое информационное агентство Habertürk опубликовало сведения о том, что зерновая сделка, заключённая в рамках черноморской инициативы в Стамбуле весной прошлого года, была продлена на сто двадцать дней. Аналогичное заявление сделал глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что слухи о продлении зерновой сделки на сто двадцать дней не соответствуют действительности, поскольку ранее российские делегаты уведомили все стороны переговоров о том, что сделка будет продлена лишь на шестьдесят дней.

Также Захарова обнародовала копию документа, обнаруженного на столе у генерального секретаря Организации Объединённых наций Антониу Гутерриша. В документе утверждается, что действие зерновой сделки были продлены на шестьдесят дней вопреки распространяемым в западных СМИ слухах.

Мария Захарова подчёркивает, что данный документ был передан Гутерришу постоянным представителем России при ООН Василием Небензей ещё 16 марта, и генсек организации успел с ним ознакомиться. Кроме того, Захарова опубликовала копию письма российского посольства в Турции, где также фигурируют данные о продлении зерновой сделки на 60 календарных суток.

Примечательно, что в субботу Антониу Гутерриш подтвердил информацию о продлении зерновой сделки, отказавшись конкретизировать сроки действия её положений. Также с заявлением об успешном продлении черноморской инициативы выступил президент Турции Тайип Эрдоган.