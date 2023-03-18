Глава правительства Украины сообщил об увольнении двух министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о предстоящих кадровых изменениях в правительстве.

По его словам, свои посты покинут глава Минобразования Сергей Шкарлет и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Шмыгаль уточнил, что это произойдет на следующей неделе. Он также назвал преемников этих министров.

Минобразования Украины возглавии директор Малой академии наук Оксен Лисовой, Минстратегпром – Александр Камышин.

Ранее сообщалось об увольнении глав трех руководителей областных администраций по решению Владимира Зеленского.

С постов сняты главы Одесской, Хмельницкой и Луганской областных администраций.