В Молдове заявили об экономической выгоде переименования госязыка в румынский

Вице-премьер Молдовы по экономическому развитию Дмитрий Алайба завил, что переименование государственного языка из молдавского в румынский выгодно для страны.

Он пояснил, что это создаст для граждан Молдовы экономические возможности, благодаря единому с Румынией языковому пространству.

По словам Алайбы, теперь продукты и услуги, запущенные в Румынии, будут доступны и в Молдове.

В качестве примера вице-премьер рассказал, что гиганты вроде Google предоставляют доступ к своим сервисам на основе доступных языков.

Это означает, что жители Молдовы получат доступ к инновациям и большему объему онлайн-услуг.