В Молдове заявили об экономической выгоде переименования госязыка в румынский
2023-03-18 23:03
Вице-премьер Молдовы по экономическому развитию Дмитрий Алайба завил, что переименование государственного языка из молдавского в румынский выгодно для страны.
Он пояснил, что это создаст для граждан Молдовы экономические возможности, благодаря единому с Румынией языковому пространству.
По словам Алайбы, теперь продукты и услуги, запущенные в Румынии, будут доступны и в Молдове.
В качестве примера вице-премьер рассказал, что гиганты вроде Google предоставляют доступ к своим сервисам на основе доступных языков.
Это означает, что жители Молдовы получат доступ к инновациям и большему объему онлайн-услуг.
Опубликовано: Светлана Репина