Захарова посоветовала назвать румынский язык молдавским, а не наоборот

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что молдавский язык являлся символом самоидентификации жителей страны.

Она увидела определенный парадокс в том, что официально молдавский язык теперь сохранился только в Приднестровье.

Захарова также полагает, что после переименования языка возник вопрос с принадлежностью Бессарабии.

Она уточнила, что до 1940 года эта территория была оккупирована Румынией. Тот же вопрос появляется в отношении земель по Днестру, которые до того же года считались украинскими.

По мнению Захаровой, для соблюдения исторической логики следовало переименовать румынский язык в молдавский, а не наоборот.