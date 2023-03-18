Захарова посоветовала назвать румынский язык молдавским, а не наоборот
2023-03-18 23:25
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что молдавский язык являлся символом самоидентификации жителей страны.
Она увидела определенный парадокс в том, что официально молдавский язык теперь сохранился только в Приднестровье.
Захарова также полагает, что после переименования языка возник вопрос с принадлежностью Бессарабии.
Она уточнила, что до 1940 года эта территория была оккупирована Румынией. Тот же вопрос появляется в отношении земель по Днестру, которые до того же года считались украинскими.
По мнению Захаровой, для соблюдения исторической логики следовало переименовать румынский язык в молдавский, а не наоборот.
Опубликовано: Светлана Репина