В ООН не смогли назвать сроки продления зерновой сделки

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не мог сообщить, на какой период продлена зерновая сделка.

Он заявил, что решение о продлении сделки уже принято, но дополнительную информацию организация сообщить не может.

Предыдущие договоренности о поставках украинского зерна истекали 19 марта, об этом сообщил президент Турции Эрдоган.

Впоследствии в России заявили, что готовы продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за препятствий Запада в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений.

Министр ифнраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что сделка продлена на 120 дней, но в МИД России опровергли эту информацию.

Первый заместитель постпреда ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что сделка пролонгирована на 60 дней.