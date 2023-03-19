РИА Новости: Турция и ООН не раскрывают новые сроки зерновой сделки из-за опасений ее срыва

РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает о причинах, по которым Турция и ООН не стали озвучивать новые сроки зерновой сделки.

По информации источника, они опасаются, что сделка будет сорвана, поэтому избегают называть сроки продления.

На протяжении недели ни ООН, ни Турция не называли четких сроков ради гарантий продолжения ее действия.

Ранее представители украинских властей заявили, что зерновая сделка продлена на 120 дней.

Эту информацию опровергли в российском МИД и постоянном представительстве России при ООН, отметив, что сделку продлили только на 60 дней.