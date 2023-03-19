В Northwestern Medicine вылечили двух пациентов от рака легкого последней стадии
2023-03-19 01:12
Врачи из медцентра Northwestern Medicine Северо-Западного университета США смогли вылечить двух пациентов от последней стадии рака легких.
Такого результата удалось добиться с помощью редкой и сложной операции по пересадке двух легких.
54-летнем Альберту Хури такую операцию провели в 2021 году. Он полностью излечился от рака терминальной стадии.
Мужчине до пересадки легких сделали несколько курсов химиотерапии, но его состояние продолжало ухудшаться. Врачи говорили, что у него нет шансов выжить
В 2023 году медики повторили такую же операцию 54-летней Танназ Амели. Она также полностью излечилась от заболевания.
Амели после лечения, которое не дало эффекта, предлагали отправиться в хоспис, чтобы облегчить уход из жизни.
Опубликовано: Светлана Репина