В Northwestern Medicine вылечили двух пациентов от рака легкого последней стадии

Врачи из медцентра Northwestern Medicine Северо-Западного университета США смогли вылечить двух пациентов от последней стадии рака легких.

Такого результата удалось добиться с помощью редкой и сложной операции по пересадке двух легких.

54-летнем Альберту Хури такую операцию провели в 2021 году. Он полностью излечился от рака терминальной стадии.

Мужчине до пересадки легких сделали несколько курсов химиотерапии, но его состояние продолжало ухудшаться. Врачи говорили, что у него нет шансов выжить

В 2023 году медики повторили такую же операцию 54-летней Танназ Амели. Она также полностью излечилась от заболевания.

Амели после лечения, которое не дало эффекта, предлагали отправиться в хоспис, чтобы облегчить уход из жизни.