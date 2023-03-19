Президент Сербии Вучич 12 часов разговаривал с премьером Косово Курти за закрытыми дверями
2023-03-19 02:41
В Северной Македонии состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти.
Сообщается, что их беседа за закрытыми дверями продолжалась 12 часов. В результате был заключен ряд договоренностей.
План соглашения был предложен США и Евросоюзом. Он направлен на урегулирование ситуации в Косово.
Вучич сообщил, что некоторых договоренностей удалось достичь, но переговорный процесс пока не завершен.
Накануне Вучич утверждал, что не будет ничего подписывать в Северной Македонии, а также говорил о том, что Евросоюз пока не представил ему свой план.
Опубликовано: Светлана Репина