Президент Сербии Вучич 12 часов разговаривал с премьером Косово Курти за закрытыми дверями

В Северной Македонии состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти.

Сообщается, что их беседа за закрытыми дверями продолжалась 12 часов. В результате был заключен ряд договоренностей.

План соглашения был предложен США и Евросоюзом. Он направлен на урегулирование ситуации в Косово.

Вучич сообщил, что некоторых договоренностей удалось достичь, но переговорный процесс пока не завершен.

Накануне Вучич утверждал, что не будет ничего подписывать в Северной Македонии, а также говорил о том, что Евросоюз пока не представил ему свой план.