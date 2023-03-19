Премьер Косово Курти: Вучич уклонился от подписания соглашения по урегулированию

Премьер-министр Косово Альбин Курти рассказал журналистам, что президент Сербии Александар Вучич уклонился от подписания плана по урегулированию.

По его словам, встреча в Северной Македонии было организована для того, чтобы согласовать приложение.

Курти пояснил, что это приложение должно было привести к реализации основного соглашения по урегулированию.

Однако сербский президент Вучич уклонился от подписания. Курти напомнил, что такая же ситуация сложилась на прошлой встрече в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что переговоры Александра Вучича и Альбина Курти за закрытыми дверями продолжались 12 часов.