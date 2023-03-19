В Евросоюзе придумали невыполнимый план по снижению зависимости от Китая в энергетике

Еврокомиссия разработала план мероприятий, который должны способствовать снижению ЕС от Китая в энергетической сфере.

Суть плана заключается в снижении зависимости от китайской промышленности и сырья. Однако документ выглядит невыполнимым сразу по нескольким причинам.

Более половины компонентов, необходимых для производства солнечных панелей, сейчас производятся в Китае.

Промышленность КНР занимает ведущее место в мире по выпуску машин на электротяге и ветровых турбин.

Европейской энергетике также необходимы такие минералы, как кобальт, медь, никель и литий, основным их поставщиком является Китай.