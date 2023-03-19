В Эквадоре после землетрясения магнитудой 6,5 погибли двенадцать человек
Не менее 12 человек погибли в субботу в результате землетрясения магнитудой 6,5 на юге Эквадора, говорится в сообщении властей республики.
«На данный момент у нас 12 погибших, в том числе 11 в провинции Эль-Оро и один в провинции Асуай», — сообщил президент Эквадора в Twitter.
В результате землетрясения также был причинен материальный ущерб в указанных регионах.
По данным метеорологов эпицентр землетрясения был отмечен в коммуне Балао на глубине 44 км.
Землетрясение вызвало панику среди жителей, которым пришлось спасаться на улице. Сообщается, что в результате стихии в ряде городов были разрушены постройки, в том числе в Куэнке, одном из наиболее пострадавших населенных пунктов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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