Урожай редиса в апреле: как для этого обустроить грядку в марте

Теплую грядку можно разбить прямо в теплице, и она позволит вырастить витаминный овощ меньше, чем за три недели.

Кто не хочет после долгой зимы похрустеть собственноручно выращенной редиской? Причем, не откладывая удовольствие в долгий ящик?

Опытные дачники знают, как это сделать и с чего начать. Как только оттает снег в теплице, нужно провести там генеральную уборку. На штык лопаты выкопать траншею - такого размера, ка и предполагаемая грядка.

До середины углубления уложить слой навоза, засыпать его свежевыкопанным грунтом, внести 40 граммов суперфосфата и 15 граммов хлорида калия (эти нормы на 1 кв.м). Пролить гряду кипятком, чтобы та грелась изнутки, и накрыть пленкой.

Сажать семена в почву тогда, когда температура грунта достигнет 10-12 градусов, на глубину около 1 сантиметра. Снова накрыть пленкой.

Когда появятся всходы, пленку приподнять с помощью установки малых дуг. Убрать эту конструкцию с покрытием тогда, когда температура на улице станет стабильно плюсовой.

Скороспелые сорта при соблюдении таких правил вырастают за 18-20 дней. Так что, подсаживая семена вместо вырванного редиса, можно рвать его с грядки всю весну и июнь - пока растению не станет некомфортно от жары.