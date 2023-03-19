Способы защиты садово-огородных культур от весенних заморозков, которые спасут Ваш урожай от потери

Весной поздние заморозки часто совпадают по времени с цветением растений и началом формирования плодов.

Для борьбы с кратковременным похолоданием рекомендуются поливы. Замерзшая вода, как ни удивительно, выделяет тепло.

Цель подобных поливов — достигнуть перепада температур до плюсовых показаний.

Как правило, «водные процедуры» создают хорошую защиту нежным цветкам ранних сортов вишен (на пример: войлочной или китайской), яблонь и других плодово-ягодных культур.

Если создать «искусственный дождь», т.е. произвести защитное опрыскивание над кронами ягодных кустарников и плодовых деревьев, можно получить еще лучший эффект.

Но сделать это постараться до начала промерзания бутонов. Таким методом лучше воспользоваться, начиная с утра при 2-0 градусах и прекратить дождевание после того, как лед растает.

Важно: Ледяные корки должны оставаться влажными. Процедуру отменяют после того, как температура воздуха приблизится к отметке + 3-4°

Молодые саженцы и ценные культуры понадобится укутать (хотя бы в один слой) нетканым укрывным материалом и не снимать «защиту» до наступления устойчивого ночного тепла.

Недавно высаженную рассаду овощей, если она еще не очень велика, можно прикрыть навесом из пленки или обрезанными пластиковыми бутылями (3-5-10-ти л).

Потребуется накапливать их в течение зимы до следующего дачного сезона, они обязательно пригодятся.