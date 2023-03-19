Морковь на серпантине: оригинальный способ посадки позволяет сэкономить семена и получить урожай

Закрепить зернышки на этой ленте позволит специальная клейкая текстура, прямо на серпантине семена можно высаживать и в грядку.

Семена моркови или редиса очень мелкие, что затрудняет посев. Зернышки могут липнуть к рукам, получается где густо, а где пусто. Как исправить положение? Один из вариантов - воспользоваться новогодним серпантином.

Для этого нужно взять четверть чайной ложки полного минерального удобрения либо огородной смеси, развести в полстакане теплой воды, добавить четверть таблетки "Гетероауксина", 1 чайную ложку просеянной золы, немного крахмала или муки.

Кончик серпантина уложить на ластик, сделать стержнем углубление. Смазать эту мини-лунку кисточкой с клейстером, положить туда семечко. И так до конца ленты - выдерживая расстояние между семечками в 2,5 сантиметра.

Когда серпантин с семенами подсохнет, свернуть его в трубочку, положить в полиэтиленовый пакет с отверстиями (проколоть горячей иглой), и положить в холодильник.

Как только растает снег, на грядке сделать бороздки глубиной в 3 сантиметра. Уложить серпантин семенами вверх, присыпать песком, землей. И укрыть прошлогодней травой от птиц. Большой урожай гарантирован.