Владимир Рогов рассказал о последствиях неудачной разведки боем украинской армии в Запорожской области.

Вечером 19 марта лидер политического движения "Мы вместе с Россией" и член правительства Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины предприняли попытку разведки боем в регионе, попытавшись вторгнуться в населённый пункт Орехово.

По данным Рогова, атака ВСУ осуществлялась с территории Новоданиловки и Малой Токмачки, однако попытка разведывательно-наступательной операции провалилась, поскольку группировка украинских войск понесла существенные потери при встрече с российскими военными, из-за чего вынужденно отступила на ранее занимаемые рубежи.

Владимир Рогов подчёркивает, что украинские разведчики при попытке вторжения в Запорожскую область использовали танковое вооружение и бронетехнические средства, однако факт эксплуатации подобного оружия не стал предлогом для эффективности разведки боем ВСУ в регионе.

При этом Рогов признаёт, что сейчас западные средства массовой информации распространяют сведения о снарядном голоде в рядах армии Украины, что не соответствует действительности и призвано закамуфлировать подготовку украинских войск к полномасштабному контрнаступлению.

Характерно, что в воскресенье зарубежный журнал Financial Times рассказал о неспособности государств Евросоюза оперативно производить боеприпасы и оружие для последующей их передачи Киеву ввиду отсутствия у ЕС необходимого количества пороха, взрывчатки и производственных мощностей.