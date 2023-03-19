Маск делает смелое предсказание о будущем Трампа

Илон Маск заявил в субботу, что ожидает, что во вторник его арестуют по делу, связанному с выплатой денег "под шумок" женщинам, которые заявили о сексуальных связях с бывшим президентом.

Их твиты известны и разделяются консерваторами и республиканцами, которые видят в них оплот против идеологии woke, угрожающей их ценностям и желающей навязать новый тип прогрессивизма.

Трамп, который объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, остается любимцем базы Республиканской партии.

Маск увидел рост своей популярности среди консерваторов, когда решил сделать Twitter, социальную сеть, купленную в октябре прошлого года за 44 миллиарда долларов, бастионом консерваторов.

Это проявилось в распространении теорий заговора и дезинформации на платформе.