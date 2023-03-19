Кастинг «Гладиатор 2» готовится к битве между молодыми номинантами на Оскар

Состав актеров для продолжения оскароносной римской экшн-драмы "Гладиатор" сэра Ридли Скотта пополняется.

Последнее пополнение, согласно The Hollywood Reporter, - Барри Кеоган, 30-летний (но может сойти за 15-летнего) ирландский актер, недавно номинированный на премию "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Банши из Инишерина".

Среди его предыдущих работ - жуткие роли второго плана в фильмах "Убийство священного оленя", "Зеленый рыцарь" и быстрое появление в роли Джокера в "Бэтмене".

Предполагается, что Кеоган будет играть императора Публия Септимия Гету.

Я только что проверил его в Википедии и думаю, что в начальном абзаце мне только что испортили концовку "Гладиатора 2", так что не советую! Я подозреваю, что он будет злодеем в новой картине.

Еще один горячий относительный новичок в актерском составе - 27-летний ирландский актер Пол Мескал, также только что получивший номинацию на премию "Оскар".

Он был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "После заката".