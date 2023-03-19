Трамп нарушил молчание Facebook невероятно хромым постом

Дональд Трамп вернулся в Facebook. Бывшему президенту также грозит новое возможное обвинение.

Его последний пост перед сегодняшним был от 6 января 2021 года. «Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ — Партия Закона и Порядка — уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем. Спасибо!», — написал он в качестве своей единственной лебединой песни в Facebook.

Ранее Трамп был удален с платформы, принадлежащей Meta , и большинства других популярных социальных сетей, включая Twitter, Instagram и YouTube, за его предполагаемую роль в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года.

В ответ на этот длительный запрет Трамп протестовал, но безрезультатно в течение многих лет.

Однако в январе этого года кампания Трампа еще раз призвала сайт пересмотреть свое решение — в преддверии его президентской заявки в 2024 году.

По мнению кампании Трампа, действия Меты «резко исказили и затормозили публичный дискурс».