Эксперт рассказал о трех основных ошибках садовода

Благие намерения не всегда ведут к хорошему. Иногда вместо ожидаемой пользы получается только вред.

Опытные дачники знают, что не стоит делать, чтобы не оказать медвежью услугу растениям.

Неправильное мульчирование

Мульчировать почву - это хорошо, но грубые недочеты могут загубить всю пользу процедуры. Зимнюю мульчу надо обязательно убирать, она замедлит прогрев, затормозит рост корней, будет растить вредную флору.

Заменить мульчу на свежую нужно в середине мая после всех заморозков и с появлением молодых сорняков. Рассаду покрывать мульчей не стоит, пусть ростки вытянутся до 20 см. Раннее мульчирование заглушит юные саженцы.

Что не так с подкормками

Все любят подкармливать огородные культуры золой и навозом. Но всё подряд удобрять такими добавками нельзя, можно спровоцировать увядание и болезненность растения.

Если почва избыточно щелочная, то зола добавит "масла в огонь". С навозом будет тот же расклад - кислую почву он закислит еще больше. Конечно, чувствовать себя на таких землях растения будут плохо.

Плохой севооборот

Нельзя растить на одном месте одну культуру несколько лет. За это время растение выберет из почвы все полезные для него вещества и притянет "своих" вредителей, отсюда чахлость и болезни, плохой урожай.

Устраивайте растениям новоселье почаще, и они будут вас радовать. Смена "места жительства" пойдет на пользу и должна проводиться каждый год. Это касается и плодовых деревьев.

После выкорчевывания дерева на этом месте несколько лет сажают сидераты, а потом уже новую культуру: семечковые заменяют косточковыми, косточковые - семечковыми.

Дружно растут рядом лук и морковка, плохо уживаются горох и лук, с фенхелем вообще никто не ладит. Правильный подбор соседей - это забота о будущем урожае.