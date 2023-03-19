В 76 лет Сьюзан Луччи закрыла красную дорожку в платье с прозрачной юбкой

Сьюзан Луччи ошеломила на красной дорожке церемонии вручения премии Гильдии сценаристов, надев прозрачное мерцающее платье с корсетным верхом.

Поклонники осыпали звезду любовью, восхищаясь ее нарядом. Никто не работает на красной дорожке так, как Ла Луччи!", - написал один из них. Другой поклонник написал: "Вы, должно быть, вернулись в прошлое, потому что вы никогда не выглядели лучше! .

" Третий добавил: "Почему после того, как я впервые увидел тебя в 1983 году, я до сих пор не могу на тебя налюбоваться? .

" Мы должны согласиться, что с возрастом Луччи становится только лучше.



Теперь, возможно, вам интересно, как Луччи удается поддерживать свое потрясающее телосложение? 76-летняя женщина тренируется шесть дней в неделю.

Ее секрет в том, что она придерживается такого прилежного графика тренировок? "Я люблю тренироваться первым делом по утрам", - говорила ранее Луччи в интервью Women's Health.

"Потому что тогда я знаю, что независимо от того, что происходит в течение дня, я сделала что-то хорошее для себя".



