Роскошь в Мендосе. Alfa Romeo 1929 года стала королем элегантности

Эта провинция также является страной приключений и историй на колесах, а если это происходит среди виноградников, то тем лучше.

В этот раз приз в Concours d'Elegance, проходившем в Bodegas Trapiche, в Майпу, получила настоящая классика, отвечающая самым строгим требованиям конкурса: оригинальность, состояние технического обслуживания, возраст и история автомобиля.

Так, высшую награду получил автомобиль Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929 года выпуска, управляемый Алехандро Лопесом и Габриэлем Гуровичем, второй по возрасту автомобиль этого выпуска.

Также были отмечены Aston Martin International 1932 года в руках Алехандро Таита и Карлоса Таита; Lagonda Le Mans 3. 0 1939 года с Хесусом Диесом и Марией Соледад Медель Гарсия; Jaguar XK 140 1954 года с Рикардо Марадоной и Марсело де Бласисом.