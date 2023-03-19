Роскошь в Мендосе. Alfa Romeo 1929 года стала королем элегантности
Эта провинция также является страной приключений и историй на колесах, а если это происходит среди виноградников, то тем лучше.
В этот раз приз в Concours d'Elegance, проходившем в Bodegas Trapiche, в Майпу, получила настоящая классика, отвечающая самым строгим требованиям конкурса: оригинальность, состояние технического обслуживания, возраст и история автомобиля.
Так, высшую награду получил автомобиль Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929 года выпуска, управляемый Алехандро Лопесом и Габриэлем Гуровичем, второй по возрасту автомобиль этого выпуска.
Также были отмечены Aston Martin International 1932 года в руках Алехандро Таита и Карлоса Таита; Lagonda Le Mans 3. 0 1939 года с Хесусом Диесом и Марией Соледад Медель Гарсия; Jaguar XK 140 1954 года с Рикардо Марадоной и Марсело де Бласисом.
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Porsche 356 B Cabriolet 1960 года с Эдуардо Пулентой и Хуаном Карлосом Минетто; Mercedes Benz 300 SL 1961 года с Хорхе Литвином и Амелией Корради; Fiat Dino Spider 1967 года с Луисом Фабри и Нелидой Мелеро и Ferrari 356 GTC 1968 года с Эдуардо Коваливкером и Густаво Галло.
Опубликовано: Иван Ободов