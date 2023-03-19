Травяная подкормка дает луку-порею импульс для бурного роста

Если замульчировать грядку хорошим слоем скошенной травы, специальной подкормки не потребуется.

Лук-порей - незаменимый овощ на нашем столе. Но самое главное - источник витаминов, которые так нужны организму весной. Чтобы лук был крепким, здоровым, и порадовал как можно раньше, нужно за ним хорошо ухаживать.

Идеальная ширина грядок под лук - 70 сантиметров. На такой грядке прокапать борозды глубиной в 30 сантиметров и хорошо пролить водой.

Достать замоченные сеянцы из плошки и, подрезав очень длинные корни, сажать прямо в грязь, хорошо обжав вокруг корней. Расстояние между ними выдержать в 20 сантиметров.

После посадки замульчировать грядку хорошим слоем скошенной травы. Специальной подкормки не потребуется, нужно просто поливать. В бороздки складывать траву, оставшуюся от перебродивших настоев.

Постепенно она заполнит канавки, что способствует отбеливанию нижней части порея.

Лучшие предшественники лука-порея - сидераты, томаты, бобы, капуста, горох. Нежелательно его выращивать после чеснока и моркови.