Purple Drank, опасный напиток, который очень популярен в США

Несколько недель назад группа из пяти подростков, проживающих в северной части провинции Буэнос-Айрес, устроила домашнюю вечеринку.

Они раздобыли кодеин для приготовления Purple Drank - напитка, приготовленного путем смешивания кодеина со сладкими напитками. Все они были без сознания.

Когда приехали родители, дети лежали в гостиной дома и на веранде с видом на сад. Некоторых из них удалось привести в чувство, другие были госпитализированы (их имена и медицинские учреждения, в которых они проходили лечение, не публикуются в целях сохранения конфиденциальности).



Напитки из кодеина, смешанного со сладкими напитками, по мнению специалистов, с которыми проводились консультации, являются опасным увлечением среди некоторых молодых людей.

Это рецептурный препарат, который содержится в сиропах от кашля, и его рекреационное использование стало популярным сначала в США, затем в Европе. Теперь он становится относительно известным и среди молодых аргентинцев.





