Эквадор имеет финансирование для Галапагосского заповедника

Эквадор обеспечил финансирование в размере 150 миллионов долларов для управления расширенным морским заповедником вокруг Галапагосских островов

Южноамериканская страна в прошлом году расширила морской заповедник еще на 60 000 квадратных километров к уже существующим 138 000 квадратных километров для защиты исчезающих мигрирующих видов между Галапагосами и островом Кокос в Коста-Рике.



План эквадорского правительства по финансированию расширения заповедника Эрмандад включал возможный обмен долга на природу, но андская страна еще не завершила сделку.



"В Лиссабоне, Португалия, мы подписали соглашение о взносах в размере 150 миллионов долларов от частных и многосторонних агентств, которые будут инвестированы в течение следующих пяти лет для защиты морского заповедника Эрмандад", - сказал Манрике в телефонном интервью Reuters.



"Голубые облигации всегда являются одним из вариантов в этих финансовых механизмах", - пояснил он. "Они не были закрыты, это диалоги, которые все еще открыты".



