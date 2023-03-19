Рост экономики в Колумбии преподнес сюрприз в сторону увеличения

Экономическая активность в Колумбии выросла на 5,85% в годовом исчислении в январе, что стало сюрпризом на фоне признаков замедления темпов роста в южноамериканской стране.

Хотя рост показателя экономического мониторинга (ISE) в январе был ниже 8,51% в годовом исчислении, зарегистрированного в том же месяце прошлого года, он был намного выше 1,25% в годовом исчислении, зарегистрированного в декабре.



Основной рост наблюдался в третичной деятельности, включающей торговлю, транспорт, здравоохранение, образование и финансовый сектор, - 7,46% и во вторичной деятельности, включающей производство продуктов питания, напитков, текстиля, металлургию и цементную промышленность, - 2,68%.



Между тем, первичные виды деятельности, включающие в себя сельскохозяйственный сектор, выросли на 0,56%, говорится в заявлении DANE.



"Это впечатляюще позитивный сюрприз", - сказал Серхио Оларте, главный экономист по Колумбии в Scotiabank. "Мы видим, что строительство и потребление домохозяйств по-прежнему актуальны".