Vive Latino и другие концерты в эти выходные в CDMX

Мануэль Карраско, который был одним из участников реалити-шоу Operación Triunfo, приезжает сегодня 19 марта в театр Метрополитен, чтобы предложить развлекательный вариант для поклонников поп-музыки.

С "Qué bonito es querer" и другими романтическими песнями, это хороший вариант, чтобы пойти вдвоем и насладиться вечером пятницы, доступность шоу, согласно платформе Ticketmaster, все еще высока, поэтому вы можете купить билеты на лучшие места, а также по самым доступным ценам.



Еще одним артистом, который стал известным благодаря телевизионному шоу, стала Юридия, но в отличие от Карраско, который сделал это в Испании, певица сделала это в своей стране, Мексике, и приедет в Auditorio Nacional, чтобы порадовать своих поклонников.



В последние недели Юридия прошла через споры, поскольку в социальных сетях появились комментарии ведущих одного телевизионного шоу, что в итоге эмоционально задело исполнительницу, но это не остановило ее, она пришла, чтобы продемонстрировать, почему она является одной из самых успешных экс-участниц "La Academia".