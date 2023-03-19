Можно ли покупать пиво, вино, ликер в воскресенье

Техасские магазины алкогольных напитков могут быть закрыты по воскресеньям, но это не значит, что этот день не работает.

Законы штата, регулирующие потребление напитков взрослыми, за последние годы претерпели значительные изменения. Было время, когда в штате Одинокой звезды по воскресеньям алкоголь не употреблялся.



Первоначально в 1961 году Техас ввел "синие законы" в отношении 42 товаров, запретив продажу определенных товаров в выходные дни подряд, таких как кастрюли, сковородки, автомобили, стиральные машины и спиртные напитки.

Закон был отменен в 1985 году.

Но хотя кухонную утварь теперь можно продавать в любое время недели, спиртное по-прежнему запрещено, сообщает The Dallas Morning News.