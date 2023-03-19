Эксперт дачного дела рассказали об отличиях темной мульчи от светлой

Очень многие огородники и специалисты в этой сфере делят все виды мульчи на органические и неорганические. Органическая мульча разлагается, удобряет почву.

Неорганическая по большей части служит декором. Но оба вида мульчи эффективно защищают грунт от высыхания, а владельцев — от появления сорняков.

Николай Курдюмов — «народный агроном» и один из главных популяризаторов мульчирования в нашей стране — предпочитает делить мульчу не на органическую и неорганическую, а на тёмную и светлую.

Технология позволяет ускорить сроки роста рассады, она получается крепкой и здоровой. В целом специалист авторитетный и в его способе классификации мульчи нужно разобраться.

К светлой мульче Курдюмов относит все материалы, которые отражают солнечные лучи. Это солома, опилки светлых пород древесины, сено, сухие листья, измельчённая бумага и трава.

Тёмная мульча, напротив, притягивает солнечные лучи. Это компост, агроплёнки тёмного цвета, перегной и торф.

Именно свойство мульчи притягивать и отталкивать солнечный свет нужно учитывать, выбирая вариант для своей грядки. Курдюмов советует использовать светлую мульчу на грядках с картошкой, горохом и капустой сразу же после их посадки.

Все эти культуры любят, чтобы корням было прохладней. А вот на грядках с огурцами, перцем и баклажанами светлую мульчу нужно использовать уже после того, как почва прогреется — это теплолюбивые растения.

Тёмную мульчу агроном советует укладывать по огороду ещё с осени.

В таком случае ранней весной почва начнёт быстро прогреваться, то есть начать посадки можно будет раньше. Высаживается рассада непосредственно по перегною, торфу, компосту.

Если используется тёмная плёнка, то она укладывается на грядки тоже заранее, весной, чтобы ускорить процесс прогревания грунта.