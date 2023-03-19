Covid может стать угрозой сезонного гриппа в этом году

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что ожидает снижения уровня высокой тревоги по вирусу Ковид-19 в этом году.

Мы достигли того момента, когда мы можем смотреть на covid-19 так же, как и на сезонный грипп: это угроза здоровью, вирус, который будет продолжать убивать, но вирус, который не нарушает работу нашего общества или наших больничных систем, - сказал журналистам Майкл Райан, руководитель программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.



Вместе с ним Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что ему очень приятно отметить, что впервые еженедельное число смертей, зарегистрированных за последние четыре недели, оказалось ниже, чем когда мы впервые использовали слово "пандемия" три года назад.

Сегодня мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии", - сказал он.