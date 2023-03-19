Британский парламент одобрил запрет на импорт охотничьих трофеев

Нижняя палата парламента Великобритании в пятницу одобрила запрет на импорт охотничьих трофеев.

Этот шаг приветствовали одни защитники окружающей среды, но другие опасаются, что он может привести к обратному результату.



"Я осмелюсь сказать, что лев Сесил умер не напрасно", - заявила заместитель министра охраны окружающей среды Труди Харрисон в Палате общин, ее голос потрескивал от эмоций.



Законопроект, объявленный в декабре 2021 года, был принят после смерти льва, застреленного в 2015 году американским дантистом в зимбабвийском заповеднике, что вызвало возмущение во всем мире.



Прежде чем вступить в силу, новое законодательство Великобритании должно быть одобрено верхней палатой парламента.