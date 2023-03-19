США расследуют TikTok за слежку за журналистами

Министерство юстиции США будет проводить расследование в отношении китайской компании ByteDance.

Первой эту информацию распространила журналистка Эмили Бейкер-Уайт из Forbes, одна из двух коммуникаторов, чьи данные были получены нерегулярно несколькими сотрудниками ByteDance, уволенными после того, как сама компания признала это событие, в декабре прошлого года.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, ФБР также провело интервью о том, что произошло, хотя и не уточняет, связаны ли оба расследования.

В декабре китайская компания заявила в своем заявлении, что «решительно» осуждает действия сотрудников и что они больше не работают в компании.

Кроме того, они пообещали сотрудничать с любым расследованием, которое может спровоцировать это событие.